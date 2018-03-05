Трамп и Мэй жестко отозвались о словах Путина насчет новейшего оружия

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй высказались о словах российского лидера Владимира Путина насчет новейшего оружия. Политик произнес их в ходе послания Федеральному собранию.

В ходе сегодняшнего телефонного разговора Трамп и Мэй отметили, что высказывание Путина являлось абсолютно безответственным, передает в понедельник, 5 марта, портал "Газета.ру".

Напомним, глава РФ ранее рассказал, что страна готова начать создавать принципиально новый тип вооружения, а именно – стратегический комплекс с ракетой, на которой находится ядерная энергетическая установка. Владимир Путин также добавил, что в настоящий момент ни у одной страны мира нет такого высокотехнологичного оружия, как у РФ.