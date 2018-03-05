Вечером в понедельник сотрудники полиции Лос-Анджелеса смогли арестовать мужчину, который похитил статуэтку "Оскар" у актрисы Френсис Макдорманд, которая сегодня была удостоена награды киноакадемии.

Артистка была признана победительницей в номинации "Лучшая женская роль". Ранее стало известно, что 60-летняя Макдорманд в какой-то момент поняла, что ее статуэтки нет в поле зрения. Она начала искать награду, однако не смогла нигде ее обнаружить, вследствие чего покинула церемонию в слезах, передает издание People.

Через некоторое время оказалось, что один из фотографов сумел сфотографировать предполагаемого похитителя с "Оскаром" в руке, поэтому полиция знала в лицо человека, которого необходимо было срочно найти.

Отметим, что в киноакадемии данный инцидент пока никак не прокомментировали.