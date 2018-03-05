США: обвинения во вмешательстве в российские дела безосновательны

Глава пресс-службы посольства США в Москве Мария Олсон сделала в понедельник заявление. В дипмиссии считают безосновательными обвинения Штатов во вмешательстве в дела Российской Федерации.

В рамках заседания временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Олсон подчеркнула, что обвинения, которые выдвинули российские чиновники, не являются конструктивными, передает РИА "Новости".

Она уточнила, что глава США Дональд Трамп, а также руководитель Госдепа Рекс Тиллерсон и посол Штатов в России Джон Хантсман не раз утверждали – ухудшать и без того нестабильные американо-российские отношения никто не хочет.