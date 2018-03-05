Тысячи мертвых морских звезд нашли сегодня на побережье Великобритании
5 марта 2018, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]
Шторм выбросил на побережье Великобритании огромное количество морских звезд. Согласно последней информации тысячи морских животных увидели сегодня на пляжах жители некоторых населенных пунктов.
Уточняется, что морские звезды были замечены в городах Рамсгит и Бродстейрс, которые расположены в графстве Кент, передает в понедельник издание KentLive. Подчеркивается, что все они погибли на берегу, впрочем, как и крабы, моллюски, а также морские скаты.
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