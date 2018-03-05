Тысячи мертвых морских звезд нашли сегодня на побережье Великобритании

Шторм выбросил на побережье Великобритании огромное количество морских звезд. Согласно последней информации тысячи морских животных увидели сегодня на пляжах жители некоторых населенных пунктов.

Уточняется, что морские звезды были замечены в городах Рамсгит и Бродстейрс, которые расположены в графстве Кент, передает в понедельник издание KentLive. Подчеркивается, что все они погибли на берегу, впрочем, как и крабы, моллюски, а также морские скаты.

Напомним, что в выходные в Великобритании был зафиксирован мощнейший снегопад, который принес холодный сибирский фронт. Синоптики прозвали его "Зверем с востока". Из-за непогоды в стране были серьезные перебои с транспортом.