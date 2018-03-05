Путин высказался о поставках российского оружия на мировой рынок в 2017 году

Российский лидер Владимир Путин высказался насчет поставок оружия на мировой рынок в прошлом году. По словам президента РФ, страна в настоящий момент поддерживает статус ведущего поставщика.

Глава государства подчеркнул, что уже в течение трех лет объем поставок российского оружия на мировой рынок постоянно увеличивается. Только в прошлом году наша страна предоставила вооружения на 15 миллиардов долларов, передает в понедельник, 5 марта, РИА "Новости".

Отмечается, что об этом Владимир Путин сообщил сегодня в процессе заседания Комиссии по военно-техническому сотрудничеству.