Около сотни украинских военных заподозрили в госизмене

Около сотни украинских военнослужащих в 2017 году заподозрили в государственной измене. Информацию о возбуждении дел в отношении 97 человек по данной статье предоставили в Генпрокуратуре страны.

Согласно последней информации, в прошлом году закрыть удалось лишь восемь из вышеуказанных дел. Кроме того, в Донецкой области за этот же период возбудили шесть дел в отношении военнослужащих за предполагаемую госизмену, а в Луганской области – еще три, передает РИА "Новости".

Уточняется также, что в 2016 году в общей сложности на Украине было заведены 134 аналогичных дела, в 2015 их было 89, а в 2014 – 67.