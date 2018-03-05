Около сотни украинских военных заподозрили в госизмене
5 марта 2018, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]
Около сотни украинских военнослужащих в 2017 году заподозрили в государственной измене. Информацию о возбуждении дел в отношении 97 человек по данной статье предоставили в Генпрокуратуре страны.
Согласно последней информации, в прошлом году закрыть удалось лишь восемь из вышеуказанных дел. Кроме того, в Донецкой области за этот же период возбудили шесть дел в отношении военнослужащих за предполагаемую госизмену, а в Луганской области – еще три, передает РИА "Новости".
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