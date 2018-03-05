Журналисты выяснили, сколько Украина заплатила за американские поезда

В понедельник, 5 марта стало известно, что журналистам удалось выяснить, в какую сумму Украине обошлись американские поезда. Ранее стало известно, что страна приобрела у США сразу 30 локомотивов.

Согласно последней информации, за каждый поезд Украина заплатила 4,68 миллионов долларов.

Отмечается, однако, что фактически на один состав пришлось потратить 3,5 миллионов долларов, поскольку около 800 тысяч останутся в бюджете государства в качестве НДС, а еще 400 тысяч сохранятся в связи с локализацией производства, передает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на Korrespondent.net.

Напомним, контракт был заключен в феврале текущего года.