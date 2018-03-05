Половина американских новейших истребителей F-35 не способны летать

Более половины из 280 поставленных вооруженным силам США и их странам-партнерам истребителей пятого поколения F-35 не способны летать из-за дефектов.

Директор отдела Пентагона по реализации программы разработки и закупки F-35 вице-адмирал Мэт Уинтер рассказал, что у американских истребителей F-35 выявлены проблемы с двигателями, системой жизнеобеспечения пилотов и программным обеспечением. По его данным, больше всего дефектов в самолетах, отправленных за границу из первой партии, сообщает kp.ru.

Из F-35, поставленных со второй по четвертую партии, используются только 40-50%, с девятой по десятую партии – 70%-75%, пишет Military.com. США поставляют F-35 в Японию и Бельгию.

Производит истребители корпорация Lockheed Martin по заказу Пентагона и других стран. Но выпуск истребителей происходит с задержками, а запасных деталей не хватает.

За каждый F-35 Пентагон платит около $100 млн.