Британский фермер спас жизнь ягненка в духовке

Новорожденный ягненок мог погибнуть от переохлаждения. Фермер спас малыша, засунув его на три часа в духовку.

Великобритания замерзает из-за сильного похолодания. И согревается как может. Вот и британский фермер Уильям Джонс из Северного Уэльса прибег к ухищрению, чтобы спасти новорожденного ягненка от гибели.

«Температура была сильно ниже нуля, и его мама не смогла согреть его. Так что единственным выходом оказалось закутать его в одеяла, плотно накормить и поместить в духовку», - рассказал сообразительный фермер.

Ягненок провел в духовке, работающей с открытой дверцей, три часа, прежде чем оправился и пришел в себя. Смекалка Уильяма Джонса оказалась спасительной для детеныша – вскоре он вернулся к маме в хлев, сообщает Lenta.ru.