В Киеве вандалы украли бронзовый бюст поэтессы Леси Украинки
5 марта 2018, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]
В Киеве злоумышленники украли бронзовый бюст поэтессы Леси Украинки. Бюст поэтессы, который находился в Киеве на фасаде здания Музея Леси Украинки, снят в ночь на третье марта.
Сообщение об акте вандализма опубликовано на сайту музея поэтессы, - сообщает Газета.ру.
"3 марта, ночью, было цинично украдено бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве по ул. Саксаганского, 97. Здесь с 1899 по 1909 жила Леся Украинка и ее семья, а с 1960 г. работает музей поэтессы", - говорится в сообщении.
Правоохранители украинской столицы открыли по факту вандализма уголовное производство.
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