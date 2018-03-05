В Киеве вандалы украли бронзовый бюст поэтессы Леси Украинки

В Киеве злоумышленники украли бронзовый бюст поэтессы Леси Украинки. Бюст поэтессы, который находился в Киеве на фасаде здания Музея Леси Украинки, снят в ночь на третье марта.

Сообщение об акте вандализма опубликовано на сайту музея поэтессы, - сообщает Газета.ру.









"3 марта, ночью, было цинично украдено бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве по ул. Саксаганского, 97. Здесь с 1899 по 1909 жила Леся Украинка и ее семья, а с 1960 г. работает музей поэтессы", - говорится в сообщении.

Правоохранители украинской столицы открыли по факту вандализма уголовное производство.