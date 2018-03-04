Танки украинских силовиков теперь стоят в детском лагере в Луганской области

Вооруженные силы Украины перебросили на территорию детского оздоровительного лагеря в Станично-Луганском районе три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также два танка.

Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. Это вооружение запрещено минскими соглашениями. Военная техника размещается вблизи населенных пунктов, тем самым подвергается опасности жизнь мирных жителей.

Также стало известно, что личный состав 54-й бригады ВСУ проводит укрепление позиций в районе населенного пункта Светлодарское, передает РИА Новости. Именно из этого района ВСУ периодически ведут провокационный огонь по позициям Народной милиции ЛНР.

Вооруженные силы Украины в скором времени могут начать наступательную операцию в районе Светлодарской дуги – территории на границе Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в сообщении властей ЛНР.