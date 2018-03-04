Видео, как активистка Femen пыталась не дать Берлускони проголосовать на выборах
4 марта 2018, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]
Полуобнаженная активистка движения Femen провела протестную акцию, когда бывший премьер и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони голосовал на парламентских выборах 4 марта.
Девушка взобралась на стол избирательной комиссии и стала привлекать внимание громкими лозунгами: «Берлускони, твое время давно истекло». Берлускони только улыбнулся. Хулиганку забрали стражи правопорядка. Как стало известно, вышеупомянутая протестная акция не смогла воспрепятствовать 81-летнему политику совершить свой выбор.
В Италии сегодня, 4 марта, стартовали парламентские выборы. Избирателям предстоит определить составы Палаты депутатов и Сената республики.
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