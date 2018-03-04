МВД Украины объяснило, почему участников "МихоМайдана" ставили на колени
4 марта 2018, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]
Кадры субботнего разгона украинскими силовиками "МихоМайдана" в Киеве шокировали не только Украину. Пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко ответил на обвинения украинской полиции в жестокости.
В Интернете опубликованы фото, как люди в сугробе в правительственном квартале Киева, около Рады, стоят на коленях, у некоторых лицо в крови.
РИА Новости передали, что Шевченко написал ответ в Facebook: "Относительно криков о якобы унижении задержанных. Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в транспорт это никакое не унижение, а общепринятая полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника путем приведения задержанного в подконтрольное положение, исключающее возможность внезапного нападения на него".
"Именно поэтому, чтобы не держать на холодной погоде задержанных, лежа на снегу лицом вниз, был избран такой способ контроля", - пояснил официальный представитель украинской полиции.
Шевченко отметил, что задержанным, которые "сидели на корточках" или стояли на коленях, разрешали общаться, курить и не били их.
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