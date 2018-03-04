Кадры субботнего разгона украинскими силовиками "МихоМайдана" в Киеве шокировали не только Украину. Пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко ответил на обвинения украинской полиции в жестокости. Фото и видео разгона палаточного городка у Рады в Киеве шокировали мир

В Интернете опубликованы фото, как люди в сугробе в правительственном квартале Киева, около Рады, стоят на коленях, у некоторых лицо в крови.

РИА Новости передали, что Шевченко написал ответ в Facebook: "Относительно криков о якобы унижении задержанных. Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в транспорт это никакое не унижение, а общепринятая полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника путем приведения задержанного в подконтрольное положение, исключающее возможность внезапного нападения на него".

"Именно поэтому, чтобы не держать на холодной погоде задержанных, лежа на снегу лицом вниз, был избран такой способ контроля", - пояснил официальный представитель украинской полиции.

Шевченко отметил, что задержанным, которые "сидели на корточках" или стояли на коленях, разрешали общаться, курить и не били их.