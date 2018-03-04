Исполняющий обязанности главы МИД самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего назвал "ничтожным" заявление американского спецпредставителя по вопросам Украины Курта Волкера по республикам Донбасса. В ЛНР прокомментировали идею Волкера ликвидировать Луганскую республику и ДНР

Дейнего не первый кто заметил, что Волкер не очень рабирается в Минских соглашениях. "Призыв спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины "расформировать" ДНР и ЛНР демонстрирует его некомпетентность", - сказал и.о. министра в интервью RT.

"Прежде всего, это говорит о том, что Волкер абсолютно не ориентируется в документах, подписанных в Минске. То есть пункт 11 комплексных мер, который как раз и предусматривает создание конституционных условий, чтобы Донбасс обрёл особый статус, — это для него пустой звук", - отметил Дейнего и подчеркнул: "Соответственно, вся его квалификация на этом заканчивается. Он не знает материальной базы переговоров, поэтому все его заявления абсолютно ничтожны".

Напомним, спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что ЛНР и ДНР в Донбассе должны быть ликвидированы. Столь громкое заявление он сделал во время обсуждения украинского конфликта в аналитическом центре Hudson Institut.

Российский политик Алексей Пушков "спецпредставителю США по срыву Минских соглашений", так он назвал Волкера, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики являются частью Минских договоренностей.