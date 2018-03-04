В МИД ЛНР назвали "ничтожным" заявление Волкера по республикам Донбасса
4 марта 2018, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]
Исполняющий обязанности главы МИД самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего назвал "ничтожным" заявление американского спецпредставителя по вопросам Украины Курта Волкера по республикам Донбасса.
Дейнего не первый кто заметил, что Волкер не очень рабирается в Минских соглашениях. "Призыв спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины "расформировать" ДНР и ЛНР демонстрирует его некомпетентность", - сказал и.о. министра в интервью RT.
"Прежде всего, это говорит о том, что Волкер абсолютно не ориентируется в документах, подписанных в Минске. То есть пункт 11 комплексных мер, который как раз и предусматривает создание конституционных условий, чтобы Донбасс обрёл особый статус, — это для него пустой звук", - отметил Дейнего и подчеркнул: "Соответственно, вся его квалификация на этом заканчивается. Он не знает материальной базы переговоров, поэтому все его заявления абсолютно ничтожны".
Напомним, спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что ЛНР и ДНР в Донбассе должны быть ликвидированы. Столь громкое заявление он сделал во время обсуждения украинского конфликта в аналитическом центре Hudson Institut.
Российский политик Алексей Пушков "спецпредставителю США по срыву Минских соглашений", так он назвал Волкера, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики являются частью Минских договоренностей.
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Курт Волкер заявил, что ЛНР и ДНР в Донбассе должны быть ликвидированы
Российский политик Алексей Пушков "спецпредставителю США по срыву Минских соглашений", так он назвал Волкера, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики являются частью Минских договоренностей.