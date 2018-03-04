В ЛНР прокомментировали идею Волкера ликвидировать Луганскую республику и ДНР

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республикив политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник высказался о заявлении спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о необходимости "расформировать" ЛНР и ДНР. Пушков ответил Волкеру, призвавшему ликвидировать ДНР и ЛНР

Как отметил Мирошник, Волкер путает причину и следствие, предлагая ликвидировать республики. ЛНР и ДНР де-факто являются и стороной конфликта, и стороной переговоров. Представитель ЛНР подчеркнул, что появление республик стало реакцией жителей Луганска и Донецка на беспредел, который устроили украинские власти.

По мнению Мирошника, мирные переговоры нужно начать не с "расформирования", а с диалога "с той властью, которая существует де-факто и поддерживается населением", - передает РИА Новости. Как отметил политик из Луганска, в ходе конфликта в Донбассе киевские власти прямо нарушили основной закон Украины, "совершив государственный переворот и использовав против граждан страны армию и собранных в нацбатальоны уголовников".

Мирошник считает, что заявление спецпредставителя США по Украине о необходимости "расформировать" ЛНР и ДНР было конъюнктурным и призвано подтвердить проукраинскую позицию самого Волкера, - сообщает ТАСС.