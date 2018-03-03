Петр Порошенко утвердил и засекретил положение о Силах спецопераций ВС Украины

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил положение о Силах специальных операций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Положение засекречено. Волкер считает, что ДНР и ЛНР должны быть ликвидированы

На сайте Минобороны Украины сообщается, что в задачи ССО в том числе входят борьба с терроризмом, организация и поддержание действий движения сопротивления и проведение военных информационно-психологических операций. Общая структура ССО состоит из воинских частей специального назначения, информационно-психологических операций и обеспечения.

Напомним, президент Украины в ходе заседания военного кабинета подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором".

Ранее стало известно, что ВВС Украины начало служебное расследование по факту исчезновения секретной документации в режимно-секретном отделе управления защиты информации. Утерян был совместный приказ Министерства обороны Украины и Гештаба ВСУ.