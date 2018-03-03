В ВСУ пропали секретные документы о мобилизации
3 марта 2018, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]
ВВС Украины начало служебное расследование по факту исчезновения секретной документации в режимно-секретном отделе управления защиты информации. Утерян был совместный приказ Министерства обороны Украины и Гештаба ВСУ.
В нем утверждена инструкция для проведения мобилизации в структурах этих ведомств. Уточняется, что при проверке 7 февраля обнаружена пропажа «материального носителя» секретной информации.
Уголовное дело возбуждено по статье «Потеря документов или материалов военного характера, содержащих государственную тайну».
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