В ВСУ пропали секретные документы о мобилизации

ВВС Украины начало служебное расследование по факту исчезновения секретной документации в режимно-секретном отделе управления защиты информации. Утерян был совместный приказ Министерства обороны Украины и Гештаба ВСУ.

В нем утверждена инструкция для проведения мобилизации в структурах этих ведомств. Уточняется, что при проверке 7 февраля обнаружена пропажа «материального носителя» секретной информации.

Уголовное дело возбуждено по статье «Потеря документов или материалов военного характера, содержащих государственную тайну».