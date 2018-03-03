Принц Гарри и Меган Маркл пригласили на свою свадьбу огромное количество гостей

Сегодня стало известно, что принц Гарри и его возлюбленная Меган Маркл пригласили на свою свадьбу огромное количество гостей. Данную информацию в субботу предоставили в Кенсингтонском дворце.

Известно, что на церемонию, которая состоится на территории Виндзорского замка, позовут 2 640 человек. Уточняется, что 1200 участников свадьбы будут отобраны среди жителей Великобритании, которые живут в разных частях страны. Приглашения, вероятнее всего, получат активисты и члены общественных движений. Кроме того, придут 200 человек от благотворительных организаций, с которыми сотрудничают принц и его невеста. Как сообщает "7 Дней", на празднике также будут присутствовать 100 учеников окрестных школ, 530 работников дворцов семьи монархов, а также 610 человек из населения Виндзора.

Напомним, бракосочетание назначено на 19 мая текущего года.