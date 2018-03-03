Минобороны России: США создали в Сирии зону для перевооружения террористов

Замминистра обороны Российской Федерации Александр Фомин сделал в субботу, 3 марта, важное заявление. По его словам, неподалеку от населенного пункта Эт-Танф США создали особую зону для террористов.

Согласно последней информации, боевики в данном месте диаметром около 55 километров могут осуществлять подготовку и перевооружение. В эфире телеканала Вести.Ru Фомин также отметил, что эта зона находится на западе Сирии почти на границе с Ираком, а ее руководителями являются американские силы спецопераций и прочие подразделения.

По словам замминистра обороны РФ, власти США не пропускают в лагерь беженцев Рукбан гумконвои, вследствие чего обстановка там довольно сложная.