Минобороны России: США создали в Сирии зону для перевооружения террористов
3 марта 2018, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]
Замминистра обороны Российской Федерации Александр Фомин сделал в субботу, 3 марта, важное заявление. По его словам, неподалеку от населенного пункта Эт-Танф США создали особую зону для террористов.
Согласно последней информации, боевики в данном месте диаметром около 55 километров могут осуществлять подготовку и перевооружение. В эфире телеканала Вести.Ru Фомин также отметил, что эта зона находится на западе Сирии почти на границе с Ираком, а ее руководителями являются американские силы спецопераций и прочие подразделения.
По словам замминистра обороны РФ, власти США не пропускают в лагерь беженцев Рукбан гумконвои, вследствие чего обстановка там довольно сложная.
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