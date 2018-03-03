Пять человек стали жертвами непогоды в Нью-Йорке
3 марта 2018, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]
Пять жителей Нью-Йорка недавно стали жертвами непогоды. Согласно последней информации, в городе в течение некоторого времени бушевал сильный ветер, падали деревья и обрывались линии электропередачи.
Уточняется, что два ребенка, мужчина средних лет и два пожилых человека погибли в результате падения деревьев. Как сообщает издание New York Times, ссылаясь на министерство энергетики США, без электричества из-за непогоды остались не менее 2 миллионов человек в восемнадцати штатах.
Кроме того, некоторые аэропорты страны столкнулись с проблемами. В частности, отменены все рейсы в аваиагавани LaGuardia, а аэропорт Кеннеди не принимает внутренние рейсы.
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