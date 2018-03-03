Польша намерена взыскать с Германии репараций на $850 миллиардов
3 марта 2018, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]
Польские власти намерены взыскать с Германии 850 миллионов долларов в качестве репараций. Именно в такую сумму Польша оценивает ущерб, нанесенный этой страной в рамках Второй мировой войны.
Глава комиссии по репарациям сейма Аркадиуш Мулярчик подчеркнул, что сумма действительно огромная, однако вполне оправданная. По его словам, Германия должна нести ответственность за дестабилизированные экономику и промышленность Польши после войны, а также за разрушенные города и поселки, передает РИА "Новости", ссылаясь на портал rp.pl.
Депутат также добавил, что требовать репараций от Российской Федерации бессмысленно, поскольку эта страна не соблюдает нормы международного права.
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