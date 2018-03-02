Депутат Госдумы объяснил, почему США продлили санкции против России
2 марта 2018, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пятницу, 2 марта, объяснил, почему власти Соединенных Штатов Америки продлили санкции в отношении Российской Федерации.
Политик убежден, что подобные действия со стороны американского руководства лишь показывают осознание проигрыша в военной политике. Чепа подчеркнул, что США прекрасно понимают – гигантские средства, вложенные в вооружение, оказались впоследствии совершенно ненужными.
Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на слова депутата, Штаты и в дальнейшем будут давить на Россию и искать какие-то новые пути собственной защиты.
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