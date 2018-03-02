Сеть взорвало видео с шаолиньским монахом, протыкающим стекло иглой
2 марта 2018, 21:13 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете активно обсуждают видеозапись, участником которой является шаолиньский монах. В ролике, о котором идет речь, можно увидеть, как мужчина протыкает швейной иглой квадратный кусок стекла.
Монах с расстояния кидает иглу, после чего она пробивает препятствие и прокалывает надутый воздушный шарик, расположенный за стеклом.
Многие пользователи сети были поражены умением шаолиньского монаха, который, очевидно, тренировался в течение долгого времени. Другие же отнеслись к подобной затее скептически и отметили, что лучше бы иголка отскочила от препятствия после протыкания, а не пролетела насквозь.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Патриарх Кирилл убежден, что монахи не обретут счастья в мирской жизни