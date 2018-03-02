Сеть взорвало видео с шаолиньским монахом, протыкающим стекло иглой

В интернете активно обсуждают видеозапись, участником которой является шаолиньский монах. В ролике, о котором идет речь, можно увидеть, как мужчина протыкает швейной иглой квадратный кусок стекла.

Монах с расстояния кидает иглу, после чего она пробивает препятствие и прокалывает надутый воздушный шарик, расположенный за стеклом.

Многие пользователи сети были поражены умением шаолиньского монаха, который, очевидно, тренировался в течение долгого времени. Другие же отнеслись к подобной затее скептически и отметили, что лучше бы иголка отскочила от препятствия после протыкания, а не пролетела насквозь.