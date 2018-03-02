НАТО: политика сдерживания России продолжится

В Североатлантическом альянсе в пятницу, 2 марта, сделали резонансное заявление. Согласно последней информации, НАТО планирует и в дальнейшем проводить политику сдерживания Российской Федерации.

Заместитель генерального секретаря альянса Роуз Гетемюллер в ходе своего выступления на дискуссии, которая состоялась в Афинах, заявила, что НАТО при этом отнюдь не собирается полностью "закрывать дверь" для проведения диалога с российской стороной, передает РИА "Новости".

По словам Гетемюллер, в Североатлантическом альянсе твердо намерены придерживаться двухкомпонентной политики, которая включает в себя не только сдерживание, но и обсуждение.