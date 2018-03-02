Обнародованы данные о методичном уничтожении ВСУ одного из городов ДНР
2 марта 2018, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины занимаются методичным уничтожением города Докучаевска, который расположен на территории Донецкой народной республики. Об этом заявили власти самопровозглашенного государства.
В официальном сообщении, процитированном «Русской весной», говорится, что командование 93-й бригады ВСУ на протяжении нескольких недель терроризирует местных жителей, обстреливая гражданские объекты из всех видов оружия. В ДНР эти действия назвали военным преступлением.
Ранее в пятницу сообщалось, что группа украинских силовиков попыталась овладеть позициями ополчения под Мариуполем. Защитники республики смогли отразить нападение.
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