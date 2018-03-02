Обнародованы данные о методичном уничтожении ВСУ одного из городов ДНР

Вооруженные силы Украины занимаются методичным уничтожением города Докучаевска, который расположен на территории Донецкой народной республики. Об этом заявили власти самопровозглашенного государства.

В официальном сообщении, процитированном «Русской весной», говорится, что командование 93-й бригады ВСУ на протяжении нескольких недель терроризирует местных жителей, обстреливая гражданские объекты из всех видов оружия. В ДНР эти действия назвали военным преступлением.

Ранее в пятницу сообщалось, что группа украинских силовиков попыталась овладеть позициями ополчения под Мариуполем. Защитники республики смогли отразить нападение.