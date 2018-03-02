Ополченцы ДНР разбили группу украинских военных в боях под Мариуполем
2 марта 2018, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]
Ополченцы Донецкой народной республики разбили группу украинских военных, которые атаковали защитников самопровозглашенного государства в районе Мариуполя. Соответствующую информацию распространило оперативное командование ДНР.
Киевские силовики осуществили боевую вылазку в пятницу под прикрытием минометного огня. Ополченцы смогли отразить нападение и отбросить противника назад, уничтожив двух военных. Еще как минимум два человека получили ранения, передает агентство «Новороссия».
Ранее в пятницу сообщалось, что в Луганской народной республике назвали возможное направление прорыва украинской армии.
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