Ополченцы ДНР разбили группу украинских военных в боях под Мариуполем

Ополченцы Донецкой народной республики разбили группу украинских военных, которые атаковали защитников самопровозглашенного государства в районе Мариуполя. Соответствующую информацию распространило оперативное командование ДНР.

Киевские силовики осуществили боевую вылазку в пятницу под прикрытием минометного огня. Ополченцы смогли отразить нападение и отбросить противника назад, уничтожив двух военных. Еще как минимум два человека получили ранения, передает агентство «Новороссия».

Ранее в пятницу сообщалось, что в Луганской народной республике назвали возможное направление прорыва украинской армии.