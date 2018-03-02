Источник: в королеву Великобритании стрелял подросток

На днях в СМИ появилась поразительная информация о королеве Великобритании Елизавете II. Оказалось, что на жизнь матери принца Чарльза покушался несовершеннолетний юноша по имени Кристофер Льюис.

Королева Елизавета II на самом деле инопланетянка, считают конспирологи

Выяснилось, что инцидент произошел в 1981 году в ходе визита королевы в Новую Зеландию. Молодой человек спрятался на пятом этаже одного из домов и выстрелил в Елизавету II, когда та выходила из автомобиля. Как утверждает портал UInterview, ничего страшного не произошло только потому, что оружие Льюиса было старым и работало плохо. Собравшимся людям, которые услышали хлопок, тогда сообщили, что неподалеку упал дорожный знак.

Дело было решено замять, вследствие чего в течение 37 лет эти документы скрывали спецслужбы Новой Зеландии.