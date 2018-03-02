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Источник: в королеву Великобритании стрелял подросток

2 марта 2018, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]

Источник: в королеву Великобритании стрелял подросток
фото: globallookpress.com

На днях в СМИ появилась поразительная информация о королеве Великобритании Елизавете II. Оказалось, что на жизнь матери принца Чарльза покушался несовершеннолетний юноша по имени Кристофер Льюис.

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Королева Елизавета II на самом деле инопланетянка, считают конспирологи

Выяснилось, что инцидент произошел в 1981 году в ходе визита королевы в Новую Зеландию. Молодой человек спрятался на пятом этаже одного из домов и выстрелил в Елизавету II, когда та выходила из автомобиля. Как утверждает портал UInterview, ничего страшного не произошло только потому, что оружие Льюиса было старым и работало плохо. Собравшимся людям, которые услышали хлопок, тогда сообщили, что неподалеку упал дорожный знак. 

Дело было решено замять, вследствие чего в течение 37 лет эти документы скрывали спецслужбы Новой Зеландии.

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Сеть взорвало видео с шаолиньским монахом, протыкающим стекло иглой

Сеть взорвало видео с шаолиньским монахом, протыкающим стекло иглой

В интернете активно обсуждают видеозапись, участником которой является шаолиньский монах. В ролике, о котором идет речь, можно увидеть, как мужчина протыкает швейной иглой квадратный кусок стекла.

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Упущенное время вредит больным раком

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И у котов будет праздник

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