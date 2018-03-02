Украинская певица Анастасия Приходько высказала свое мнение о коллегах по шоу-бизнесу, которые продолжают выступать в России.

Она предложила обозначать артистов, выступавших на территории России, соответствующей маркировкой в эфире телеканалов. А еще лучше – по возвращении с гастролей встречать их на украинско-российской границе с видеокамерой и заставлять сказать в камеру следующий текст: «Я – предатель. Во время войны я поехал в Российскую Федерацию на гастроли».

По мнению Приходько, заниматься «предателями» должны на самом высоком уровне. «А то у многих в голове еще Советский Союз, и они думают, что ездить из страны в страну – это норма», - заявила она.

Напомним, Анастасия Приходько участвовала в российском телешоу «Фабрика звезд - 7» и выступала от России на Евровидении. По ее словам, от гастролей в России она отказалась, потому что убеждения для нее важнее денег.

А ранее Национальный комитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины внес предложение ввести уголовную ответственность или штрафы для украинских артистов, которые продолжают гастроли в Российской Федерации, пишет РИА Новости.