Власти ЛНР назвали возможное направление прорыва украинской армии в Донбасс

Вооруженные силы Украины в скором времени могут начать наступательную операцию в районе Светлодарской дуги – территории на границе Донецкой и Луганской областей. Об этом заявили власти ЛНР.

В официальном сообщении, процитированном сайтом «Новороссия», говорится, что командование ВСУ сосредоточило в данном районе большое количество боевой техники и личного состава. Также отмечается, что ополченцы готовы отразить вероятное вторжение противника.

Ранее в интернете было опубликовано видео, авторы которого запечатлели оборонительные сооружения, возводимые защитниками Луганской народной республики на одном из участков фронта.