Власти ЛНР назвали возможное направление прорыва украинской армии в Донбасс
2 марта 2018, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины в скором времени могут начать наступательную операцию в районе Светлодарской дуги – территории на границе Донецкой и Луганской областей. Об этом заявили власти ЛНР.
В официальном сообщении, процитированном сайтом «Новороссия», говорится, что командование ВСУ сосредоточило в данном районе большое количество боевой техники и личного состава. Также отмечается, что ополченцы готовы отразить вероятное вторжение противника.
Ранее в интернете было опубликовано видео, авторы которого запечатлели оборонительные сооружения, возводимые защитниками Луганской народной республики на одном из участков фронта.
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