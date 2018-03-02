Китай хочет расширить доступ на свой рынок другим странам
2 марта 2018, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]
В Китайской народной республике приняли решение открыть более широкий доступ на свой рынок другим странам. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.
Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И сообщил также, что в стране начнется либерализация торговли и инвестиций. Будет развиваться система глобального управления. Вовлечение Китая в международную экономику и торговые правила необходимо, чтобы сделать экономическую глобализацию более открытой.
Помимо этого, в Китае запланировано проведение целого ряда мероприятий экономической направленности международного уровня. В их числе называются саммит ШОС и экономический форум Боао, сообщает "Свободная пресса".
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