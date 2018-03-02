Врачи израильской скорой помощи спасли российского туриста, восстановив работу сердца с 26-й попытки.

Павел Васенев и его жена Любовь приехали в израильский город Ашкелон в гости к дочери, посмотреть на недавно родившегося внука. Павел в свои 62 года не жаловался на здоровье, но внезапно ему стало плохо. «Он захрипел и рухнул на пол», - вспоминает супруга.

На крики жены и дочери Павла о помощи с улицы прибежал солдат, который вызвал «Скорую помощь» и начал делать непрямой массаж сердца. Уже через несколько минут приехали медики. Они диагностировали у Павла обширный инфаркт и незамедлительно приступили к реанимации.

Кардиограмму врачу-кардиологу отправили с помощью приложения для смартфона. Одновременно отправили приказ в ближайшую больницу готовить операционную. В общей сложности, пока Павла доставили в больницу, его сердце запускали дефибриллятором 26 раз.

В больнице была прооперирована закупорка коронарного сосуда, вызвавшая обширный инфаркт у Павла Васенева. Сейчас его здоровью уже ничего не угрожает. Любовь Васенева сказала: «Если бы это случилось не в Израиле, его бы уже не было в живых». Израильские медики отметили, что в их стране «скорая» оказывает медицинскую помощь, не тратя время на вопросы о страховке и гражданстве больного, пишет «Свободная пресса».