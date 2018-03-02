Японские собаководы пообещали подарить Загитовой щенка акита-ину

Японское Общество по охране собак породы акита-ину выразило желание подарить олимпийской чемпионке Алине Загитовой щенка этой породы.

Алина Загитова увидела фотографии акита-ину во время посещения префектуры Ниигату, где она готовилась к Олимпиаде. И попросила родителей подарить ей щенка, если она выиграет Олимпийские игры. Администрация префектуры и общество защиты собак акита-ину положительно отреагировали на эту просьбу.

Глава секретариата общества защиты акита-ину сообщил, что согласия чемпионки на это предложение они пока не получили, но готовы выполнить свое обещание, как только услышат «да». В таком случае щенок станет второй собакой породы акита-ину, которую Япония подарит России. Первую собаку этой породы ранее подарила Президенту России Владимиру Путина префектура Акита, пишет РИА Новости.