Саудовская Аравия возобновляет выдачу лицензий кинотеатрам

После 30-летнего запрета на широкоэкранное кино Министерство культуры и информации Саудовской Аравии вновь начало выдавать лицензии на управление кинотеатрами.

С начала 1980-х годов подданным королевства и туристам приходилось ездить в соседний Бахрейн, чтобы посмотреть кино на широком экране. Теперь же в Саудовской Аравии подготовлены условия для возобновления работы кинотеатров и начала выдачи лицензий, сообщило РИА Новости.

Планируется, что к 2030 году в королевстве развернется около 300 сетевых кинотеатров с более чем 2 000 экранов. Министерство культуры и информации Саудовской Аравии отмечает, что фильмы будут проходить цензуру во избежание нарушения моральных ценностей королевства.