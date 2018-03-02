МИД Венгрии подверг резкой критике решение Конституционного суда Украины об отмене закона, разрешавшего использовать региональные языки в работе государственных органов.

Реакция МИД Венгрии на отмену Украиной закона об основах государственной языковой политики опубликована на сайте ведомства. Глава венгерского МИД Петер Сиярто считает, что Украина жестоко нарушает права национальных меньшинств, запрещая национальным общинам использовать их родные языки. Венгрия отказывается поддерживать стремления Киева к евроинтеграции, в то время как Украина «наносит удар в спину» Европе, подчеркивает глава венгерского МИД.

Нарастание напряженности в отношениях Венгрии и Украины началось с украинского закона об образовании, который в том числе резко сократил возможность обучения на языках национальных меньшинств. В ряде других стран, в том числе России и Румынии, посчитали, что он не соответствует нормам конституции и международным обязательствам Украины, сообщает РИА Новости.