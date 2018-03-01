Пентагон изучил заявление Путина о новом оружии России

Официальный представитель Пентагона Дана Уайт соообщила, что в США слушали послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Дана Уайт заявила, что Пентагон учел создание в России новых оборонных систем, о которых сообщил российский президент. Путин рассказал о создании нового оружия в ответ на развертывание ПРО США

По ее словам, в ведомстве "не удивлены заявлениями" Путина о новейшем вооружении России, которые он сделал в ходе послания Федеральному собранию. "Американский народ может быть спокоен и уверен, что мы полностью подготовлены. Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось", — отметила Уйат на брифинге, который транслировался на сайте Министерства обороны США.

Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения состоялась в Москве, в Центральном выставочном зале "Манеж".