Голландский программист узнает своего кота через нейросеть

Голландский программист Аркайц Гарро создал на основе нейросети гаджет, распознающий морду его кота и предупреждающий, что надо открыть ему дверь.

История изобретения такова. В гости к Гарро стал захаживать кот по кличке Бобис. Поначалу Гарро с женой думали, что он бездомный, но со временем выяснилось, что это соседский кот. Подумав, Гарро соорудил устройство, предупреждающее его о приближении дружелюбного «соседа». Гаджет прикреплен к балконному окну.

Когда устройство засекает движение во дворе дома, оно делает фотографию и отправляет снимок в нейросеть с образцом фотографии Бобиса. Нейросеть, обученная на фотографиях сотен котов, сравнивает снимки и решает, тот ли это конкретный кот, которому нужно открыть дверь. Если тот, система присылает Гарро сообщение: «Открой дверь!»

Аркайц Гарро утверждает, что точность распознавания Бобиса стопроцентна, если кот смотрит в камеру устройства. Создание гаджета у Аркайца заняло несколько часов и 50 долларов, пишет Tjournal.