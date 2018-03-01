Чехия отказалась принимать нелегальных беженцев

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, выступая сегодня на заседании парламента, заявил, что Чехия отказывается принимать у себя мигрантов по квотам ЕС.

Отвечая на вопрос депутата, премьер сказал: «Ни в коем случае мы не будем принимать никаких мигрантов ни по каким квотам. Ни одного. Мы принципиально против того, чтобы кто-то нам диктовал, кто имеет право в нашей стране жить и работать».

Принудительные квоты Еврокомиссии являются неэффективными и лишь разделяют Европу, добавил Андрей Бабиш. Обращение Еврокомиссии в суд Европейского Союза с жалобой на отказавшихся от приема нелегальных мигрантов Чехию, Польшу и Венгрию премьер-министр Чехии назвал «абсолютным абсурдом», сообщает РИА Новости.