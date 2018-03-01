Миссия ОБСЕ в Донбассе вновь бьет тревогу

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) заняли село Александровка в Луганской области и продолжают свое активное продвижение к линии соприкосновения в Донбассе.

«Такое перемещение, предусматривающее уменьшение межпозиционного расстояния, неизбежно приведет к еще большему насилию», - забил тревогу заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

Стороны обязались отвести тяжелое вооружение и оставаться на своих позициях. Однако на предыдущей неделе участники противостояния продолжили идти путем насилия. Хотя каждый понимает, к чему приведет смещение своих позиций ближе к противнику, добавляет Хуг.

Вооруженный конфликт между ВСУ и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса продолжается с весны 2014 года. По обе стороны противостояния погибло уже более 10 000 человек, напоминает Lenta.ru