Обнародован прогноз о превращении украинских ракет в серьезную угрозу для России

В распоряжении украинских властей через десять лет может появиться оружие, представляющее реальную угрозу для национальной безопасности России. Речь идет о крылатых ракетах, не так давно успешно прошедших первое испытание.

После распада Советского Союза на территории Украины находились более тысячи крылатых ракет Х-22, предназначенных для использования бомбардировщиками. После подписания Киевом Будапештского меморандума в 1994 году все они были переданы России, либо утилизированы.









Спустя двадцать лет украинские чиновники решили, что страна должна обзавестись КР собственного производства. Судя по официальным заявлениям, данный замысел в обозримом будущем будет воплощен в жизнь.

В конце января президент Петр Порошенко проинформировал в своем Twitter о том, что ракета успешно прошла первые испытания. По словам главы государства, она может точно поражать как наземные, так и морские цели. Советник Порошенко Юрий Бирюков добавил, что новая КР умеет огибать рельеф местности.









Российские политики прокомментировали сообщения о скором появлении у Украины собственной крылатой ракеты с юмором. Так, депутат Госдумы Виктор Заварзин в беседе с изданием «Взгляд» не исключил, что через некоторое время в Киеве заявят о создании летающего танка. По мнению Заварзина, Украина не в состоянии справиться с разработкой КР, так как там прекратили финансировать науку.









Член Общественного совета при министерстве обороны Руслан Пухов эту точку зрения не разделяет. Он призвал отнестись к ракетными проектам, реализуемым в соседнем государстве, серьезно.

Эксперт допустил, что в непосредственной близости от густонаселенных регионов РФ могут появиться системы вооружения, представляющие серьезную опасность для нашей страны. В интервью «Московскому комсомольцу» Пухов призвал российские власти воспрепятствовать реализации данного сценария.

В схожем ключе высказался и научный редактор журнала «Экспорт вооружений» Михаил Барабанов. Он предсказал, что в непосредственную угрозу для России украинская ракета превратится через десять лет.