Политическое руководство Украины готовит демонтаж ДНР и ЛНР до выборов, которые должны состояться в народных республиках осенью текущего года. Такое мнение в разговоре с журналистами высказала российский сенатор Ольга Ковитиди.

Представитель Совета Федерации предположила, что демонтаж самопровозглашенных государств будет осуществляться с помощью миротворцев ООН, которые в скором будущем появятся в зоне конфликта на востоке Украины. По словам Ковитиди, которую процитировал сайт «Новороссия», Москва должна помешать реализации замыслов Киева.

Ранее в четверг сообщалось, что украинская армия атаковала территорию ДНР после завершения переговоров в Минске.