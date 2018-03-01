Раскрыты планы Киева по ликвидации ДНР и ЛНР до выборов 2018 года
1 марта 2018, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]
Политическое руководство Украины готовит демонтаж ДНР и ЛНР до выборов, которые должны состояться в народных республиках осенью текущего года. Такое мнение в разговоре с журналистами высказала российский сенатор Ольга Ковитиди.
Представитель Совета Федерации предположила, что демонтаж самопровозглашенных государств будет осуществляться с помощью миротворцев ООН, которые в скором будущем появятся в зоне конфликта на востоке Украины. По словам Ковитиди, которую процитировал сайт «Новороссия», Москва должна помешать реализации замыслов Киева.
Ранее в четверг сообщалось, что украинская армия атаковала территорию ДНР после завершения переговоров в Минске.
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