Украинская армия дождалась окончания переговоров в Минске и атаковала ДНР

Вооруженные силы Украины, дождавшись завершения мирных переговоров в Минске, атаковали территорию Донецкой народной республики. Об этом говорится в сообщении, распространенном властями самопровозглашенного государства.

Огонь из минометов велся с позиций ВСУ, расположенных в поселке Курдюмовка. Власти ДНР объяснили данные действия стремлением украинской стороны сорвать переговорный процесс, передает информационное агентство «Новороссия».

На состоявшейся накануне встрече в Минске обсуждалось «абсолютное перемирие» в зоне конфликта в Донбассе. Предполагается, что оно вступит в силу на следующей неделе.