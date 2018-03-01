Украинская армия дождалась окончания переговоров в Минске и атаковала ДНР
1 марта 2018, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины, дождавшись завершения мирных переговоров в Минске, атаковали территорию Донецкой народной республики. Об этом говорится в сообщении, распространенном властями самопровозглашенного государства.
Огонь из минометов велся с позиций ВСУ, расположенных в поселке Курдюмовка. Власти ДНР объяснили данные действия стремлением украинской стороны сорвать переговорный процесс, передает информационное агентство «Новороссия».
На состоявшейся накануне встрече в Минске обсуждалось «абсолютное перемирие» в зоне конфликта в Донбассе. Предполагается, что оно вступит в силу на следующей неделе.
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