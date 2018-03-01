Подготовка ополченцев ЛНР к вторжению украинской армии попала на видео
1 марта 2018, 08:54 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете появилось видео, на котором запечатлена подготовка ополченцев Луганской народной республики к вероятному вторжению Вооруженных сил Украины. Ролик снят на одном из участков фронта в Донбассе.
Защитники республики продемонстрировали возводимые ими оборонительные сооружения. Один из бойцов Народной милиции в беседе с авторами видео рассказал, что ситуация в зоне конфликта остается напряженной из-за постоянных обстрелов во стороны ВСУ. По словам мужчины, ополченцы живут в ожидании наступления противника.
Ранее сообщалось, что в Донбассе произошло резкое обострение из массированной артиллерийской атаки киевских силовиков.
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