Подготовка ополченцев ЛНР к вторжению украинской армии попала на видео

В интернете появилось видео, на котором запечатлена подготовка ополченцев Луганской народной республики к вероятному вторжению Вооруженных сил Украины. Ролик снят на одном из участков фронта в Донбассе.

Защитники республики продемонстрировали возводимые ими оборонительные сооружения. Один из бойцов Народной милиции в беседе с авторами видео рассказал, что ситуация в зоне конфликта остается напряженной из-за постоянных обстрелов во стороны ВСУ. По словам мужчины, ополченцы живут в ожидании наступления противника.

Ранее сообщалось, что в Донбассе произошло резкое обострение из массированной артиллерийской атаки киевских силовиков.