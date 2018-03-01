СМИ нашли новый бизнес у Петра Порошенко в России

Президент Украины Петр Порошенко владеет в России не только кондитерской фабрикой в Липецкой области, но и другими предприятиями. Расследование провел украинский канал «1+1», сообщает РИА Новости.

Оказалось, что у украинского президента в России в Липецкой области имеется завод по производству крахмала и сельхозфирма «Лакигрей» по производству зерна. Прибыль эти компании приносят не маленькую. В 2015 году доход Прошенко от их деятельности составил 700 тысяч долларов, - сообщает «Свободная пресса».

Инсайдер телеканала в холдинге «Укрпроминвест-Агро» подтвердил информацию о предприятиях Порошенко в России, и уточнил, что крахмальный завод переоформлен на офшорную компанию, связанную с украинским президентом. Однако сама компания «Укрпроминвест-Агро» сообщения о тайных активах Порошенко не подтвердила. В официальном заявлении компания подчеркнула, что не действует на территории России «прямо или косвенно».