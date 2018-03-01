Американская прокуратура обвинила россиянку Насырову в покушении на убийство

В США прокуратура округа Квинс города Нью-Йорк предъявила россиянке Виктории Насыровой обвинения в покушении на убийство 35-летней местной жительницы. По данным американской прокуратуры, в августе 2016 года россиянка попыталась отравить похожую на нее жительницу Куинса чизкейком с феназепамом.

Женщина попробовала угощение с отравой и лишилась сознания. После этого Насырова инсценировала самоубийство американки - разбросала вокруг нее таблетки. А сама нашла ее документы и сбежала с ними. Жительница Квинса очнулась на следующий день и была госпитализирована. Данная информация 28 февраля опубликована на сайте прокуратуры нью-йоркского Куинса, - сообщает Газета.ру.

Виктория Насырова была задержана в марте 2017 года по подозрению в совершенном в 2014 году в Краснодаре убийства. В России ее обвиняют в убийстве 54-летней Аллы Алексеенко с целью завладения крупной суммой, которую погибшая получила от продажи дома своей матери. Из квартиры убитой пропали около $17 тысяч. Насырова по поддельным документам сбежала в Мексику, а позже перебралась в США.

В феврале этого года Насырова сообщила, что в нью-йоркской тюрьме Райкерс ее избили сокамерницы.