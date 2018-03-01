СМИ предсказали развал собравшейся воевать с Россией Швеции

Власти Швеции в настоящее время активно готовятся к отражению «российской агрессии», игнорируя серьезные внутренние проблемы. Об этом говорится в статье, появившейся на страницах иностранной прессы.

Немецкоязычное издание Contra Magazin сообщило, что Стокгольм решил вернуть армейский призыв. Кроме того, правительство планирует планомерно увеличивать военный бюджет страны.

Эти меры руководство Швеции объясняет ростом глобальной напряженности, который якобы спровоцировала Россия. Авторы материала считают, что политика милитаризации приведет страну к катастрофе. По мнению журналистов, Швеция в будущем должна развалиться. Причиной этого станут острые внутренние проблемы, связанные с притоком большого количества мигрантов.