С официального сайта СБУ удалено видео об активизации «спецслужб России»
1 марта 2018, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]
Видеохостинговая компания YouTube удалила с официальной страницы Службы безопасности Украины (СБУ) видеозапись об активизации «российских спецслужб». Об удаление этого ролика СБУ сообщила на своей странице в Facebook - cообщает Газета.ру.
«Основанием для такого решения стали «отметки» видео интернет-пользователями как недопустимого. Администрация YouTube поддержала эту позицию. Сейчас наши специалисты, используя предложенный YouTube инструментарий, выясняют причины принятия такого решения», — рассказали в СБУ.
В СБУ полагают, что жалобы на видео отправлялись по «прямому указанию» российских спецслужб. Видеозапись, на которой запечатлен ночной бой в Донбассе, выложили в сеть волонтеры, помогающие Вооруженным силам Украины.
Украинские власти периодически обвиняют Россию в оказании прямой военной помощи ополченцам Донбасса. Москва эти утверждения опровергает как бездоказательные.
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