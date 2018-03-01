С официального сайта СБУ удалено видео об активизации «спецслужб России»

Видеохостинговая компания YouTube удалила с официальной страницы Службы безопасности Украины (СБУ) видеозапись об активизации «российских спецслужб». Об удаление этого ролика СБУ сообщила на своей странице в Facebook - cообщает Газета.ру. Украинские волонтеры опубликовали видео ночного боя ВСУ с «российским спецназом»

«Основанием для такого решения стали «отметки» видео интернет-пользователями как недопустимого. Администрация YouTube поддержала эту позицию. Сейчас наши специалисты, используя предложенный YouTube инструментарий, выясняют причины принятия такого решения», — рассказали в СБУ.

В СБУ полагают, что жалобы на видео отправлялись по «прямому указанию» российских спецслужб. Видеозапись, на которой запечатлен ночной бой в Донбассе, выложили в сеть волонтеры, помогающие Вооруженным силам Украины.

Украинские власти периодически обвиняют Россию в оказании прямой военной помощи ополченцам Донбасса. Москва эти утверждения опровергает как бездоказательные.