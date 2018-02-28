Билл Гейтс обвинил технологию криптовалют в причастности к гибели людей
28 февраля 2018, 23:05 [ «Аргументы Недели» ]
Американский миллиардер Билл Гейтс, отвечая на вопросы пользователей в сети, заявил, что анонимность криптовалют не является достоинством.
«Правительства стран должны иметь возможность раскрывать схемы по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и финансированию терроризма, которых криптовалюта не предоставляет. Кроме того, эта технология используется для нелегальных транзакций, например, для покупки наркотиков, так что она прямо причастна к гибели людей», - подчеркнул Билл Гейтс.
По мнению Билла Гейтса, криптовалюта является очень рискованным вариантом для долгосрочных инвестиций, пишет РИА Новости.
Некоторые страны уже признали криптовалюту платежным средством и открыли свои рынки для ее хождения. Россия не спешит присоединиться к их числу. Центробанк РФ видит в криптовалюте признаки финансовой пирамиды.
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