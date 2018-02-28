Аваков рассказал, откуда у него появилась вилла в Италии
28 февраля 2018, 22:52 [ «Аргументы Недели» ]
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков признался, что у его семьи имеется большая вилла в Италии.
Украинские журналисты узнали о приобретении министром Аваковым большой виллы на побережье Средиземного моря.
Согласно документом из делового и имущественного реестров Италии, двухэтажная вилла насчитывает 26 номеров, площадь здания с подвалом - 566 метров, ориентировочная стоимость недвижимости - около €774 тысяч.
Как объяснил Аваков, виллу в Италии, которой владеет его компания, использует под туристический проект его супруга Инна.
Информацию об итальянской вилле Авакова обнародовало издание "Наши деньги". "Это один из туристических бизнес-проектов, которым занимается супруга в Италии в рамках работы в итальянской компании… Речь идет о помещении под мини-отель, приобретенном за кредитные средства и при участии средств капитала компании "Авиталия" (Avitalia S.R.L.), — цитирует Авакова издание "Украинская правда".
По словам Авакова, этим проектом его супруга занимается более полутора лет и работает "легально, официально, транспарентно", - сообщает РИА Новости. "В этом нет никакой сенсации", – подчеркнул глава МВД Украины.
Согласно декларации Авакова за 2017 год, он является собственником итальянской фирмы Avitalia S.R.L.
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