Аваков рассказал, откуда у него появилась вилла в Италии

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков признался, что у его семьи имеется большая вилла в Италии.

Украинские журналисты узнали о приобретении министром Аваковым большой виллы на побережье Средиземного моря.

Согласно документом из делового и имущественного реестров Италии, двухэтажная вилла насчитывает 26 номеров, площадь здания с подвалом - 566 метров, ориентировочная стоимость недвижимости - около €774 тысяч.

Как объяснил Аваков, виллу в Италии, которой владеет его компания, использует под туристический проект его супруга Инна.

Информацию об итальянской вилле Авакова обнародовало издание "Наши деньги". "Это один из туристических бизнес-проектов, которым занимается супруга в Италии в рамках работы в итальянской компании… Речь идет о помещении под мини-отель, приобретенном за кредитные средства и при участии средств капитала компании "Авиталия" (Avitalia S.R.L.), — цитирует Авакова издание "Украинская правда".

По словам Авакова, этим проектом его супруга занимается более полутора лет и работает "легально, официально, транспарентно", - сообщает РИА Новости. "В этом нет никакой сенсации", – подчеркнул глава МВД Украины.

Согласно декларации Авакова за 2017 год, он является собственником итальянской фирмы Avitalia S.R.L.