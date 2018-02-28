Участники Контактной группы по мирному разрешению конфликта в Донбассе пришли к договоренности о сроках начала «абсолютного перемирия» на территории противостояния.

Переговоры Контактной группы прошли в Минске, сообщает Lenta.ru. «Стороны договорились об абсолютном соблюдении режима прекращения огня с 00 часов 5 марта по киевскому времени, а также о мерах по его обеспечению. Конкретный документ будет опубликован в ближайшие дни», - сообщил представитель ЛНР Владислав Дейнего.

Ранее, 20 февраля, президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», названный «законом о реинтеграции Донбасса». Этот закон официально называет Россию «страной-агрессором» и позволяет объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, которые Украина признает «оккупированными».