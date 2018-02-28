России известно о планируемых провокациях против Сирии

Россия знает, что против Сирии готовятся провокации с использованием химического оружия. Виновным в химических терактах и человеческих жертвах потом будет выставлен Дамаск.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности: «Предупреждаем, мы знаем о готовящихся химических провокациях, чтобы выставить виновным Дамаск. Нам известно, какие совещания проводятся с этой целью, где они проходят и кто в них участвует».

Минобороны РФ на днях стало известно, что пять группировок боевиков готовят в Сирии провокации с применением химического оружия. С этой целью они создали единый штаб руководства в Восточной Гуте.

Ранее одна из американских газет предположила, что КНДР могла поставлять химическое оружие правительству Сирии, а президент Франции Эммануэль Макрон высказал решимость нанести удар по местам его хранения в Сирии, пишет Lenta.ru.