России известно о планируемых провокациях против Сирии
28 февраля 2018, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]
Россия знает, что против Сирии готовятся провокации с использованием химического оружия. Виновным в химических терактах и человеческих жертвах потом будет выставлен Дамаск.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности: «Предупреждаем, мы знаем о готовящихся химических провокациях, чтобы выставить виновным Дамаск. Нам известно, какие совещания проводятся с этой целью, где они проходят и кто в них участвует».
Минобороны РФ на днях стало известно, что пять группировок боевиков готовят в Сирии провокации с применением химического оружия. С этой целью они создали единый штаб руководства в Восточной Гуте.
Ранее одна из американских газет предположила, что КНДР могла поставлять химическое оружие правительству Сирии, а президент Франции Эммануэль Макрон высказал решимость нанести удар по местам его хранения в Сирии, пишет Lenta.ru.
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